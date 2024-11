Habló la mujer señalada como la culpable de la ruptura entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes

enzo fernandez

La modelo decidió romper el silencio y se mostró molesta y escribió en su cuenta: “¿Motivos muy fuertes? ¿Quién m... escribe estas cosas? ¿Por qué ponen a mis hijos en todos lados? ¡Estoy re enojada ya!”, reposteando lo que había escrito Pochi en sus redes.

Horas más tarde, Pochi aseguró que habló con la joven con quien Enzo salió hace más de 7 años. “Bueno, pude hablar con Cristal, ex de Enzo Fernández, me dijo que ella no tiene nada que ver con esa separación y que con él no tiene comunicación”.

El posteo de Valentina Cervantes confirmando la separación de Enzo Fernández

Cervantes había confirmado su separación en LAM, donde aseguró que fue una decisión de Enzo Fernández, padre de sus dos hijos Olivia, de 4, y Benjamín, de 1 año. En las últimas horas con un texto con fondo negro escribió en su Instagram: "Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro".

Luego, agregó: "Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos".

"Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta", continuó Cervantes y cerró con un pedido: "No quieran crear guerras donde no las hay".