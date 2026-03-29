Enzo Fernández rompió el silencio tras su queja en la Bombonera: "Mis valores no son esos"

Enzo Fernández: su vuelta a River y su futuro cercano ¿en Madrid?

En un tono más distendido, el ex River dejó títulos importantes sobre lo que imagina para su carrera y su vida personal. Por un lado, habló de su afinidad con España, como abriendo la puerta a una salida del Chelsea y una llegada a la Casa Blanca.

Entre risas, Fernández confesó su gusto por la capital española. “Me gusta mucho Madrid… viviría en Madrid”, señaló, lo que alimentó de inmediato los rumores sobre un posible interés del Real Madrid en contar con sus servicios.

Respecto a su vuelta al club que lo vio nacer, fue tajante sobre sus condiciones. “Quiero volver, pero estando bien”, aseguró, dejando en claro que su intención es regresar a River en plenitud física y no en el final de su carrera.

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