Enzo Fernández rompió el silencio tras su queja en la Bombonera: "Mis valores no son esos"
La figura de la Selección Argentina ante Mauritania, con pasado en River, aclaró sus recientes dichos sobre el campo de juego del estadio de Boca.
La victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Mauritania en La Bombonera tuvo a Enzo Fernández como el gran protagonista de la jornada, no solo por abrir el marcador y ser una de las figuras, sino por sus repercusiones fuera del campo que incluyeron una fuerte autocrítica, un pedido de disculpas y definiciones sobre su futuro profesional.
Tras el encuentro, el volante del Chelsea manifestó su felicidad por el reencuentro con el público local, aunque lanzó una frase que encendió el debate. “La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol”, se quejó.
Debido a su pasado en River, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una "chicana" al eterno rival. Ante la magnitud de la polémica, Enzo decidió aclarar su postura horas más tarde durante un stream con Marcos Giles.
“Jamás con mala intención. Pido disculpas si se tomaron a mal mis declaraciones... mis valores no son esos. Cuando vengo a la Selección, somos todos de la Selección”, expresó el mediocampista para bajar la tensión y reafirmar la unidad del grupo.
Enzo Fernández: su vuelta a River y su futuro cercano ¿en Madrid?
En un tono más distendido, el ex River dejó títulos importantes sobre lo que imagina para su carrera y su vida personal. Por un lado, habló de su afinidad con España, como abriendo la puerta a una salida del Chelsea y una llegada a la Casa Blanca.
Entre risas, Fernández confesó su gusto por la capital española. “Me gusta mucho Madrid… viviría en Madrid”, señaló, lo que alimentó de inmediato los rumores sobre un posible interés del Real Madrid en contar con sus servicios.
Respecto a su vuelta al club que lo vio nacer, fue tajante sobre sus condiciones. “Quiero volver, pero estando bien”, aseguró, dejando en claro que su intención es regresar a River en plenitud física y no en el final de su carrera.
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