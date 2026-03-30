Enzo Fernández reveló un detalle desconocido de la previa de la final en Qatar 2022
El mediocampista se refirió con humor al fenómeno viral que lo une a Julián Álvarez y contó una intimidad de la última Copa del Mundo.
La presencia de Enzo Fernández en una entrevista por streaming dejó mucho más que respuestas futboleras. En un clima distendido y cargado de complicidad, el campeón del mundo se refirió a uno de los temas que más circula en redes sociales en los últimos tiempos: el “shippeo” que lo vincula con Julián Álvarez. Lejos de esquivar la situación, el mediocampista la abordó con naturalidad, aunque no pudo evitar cierta timidez.
El momento surgió durante una charla con el influencer Marcos Giles, quien decidió poner sobre la mesa ese fenómeno que creció entre los fanáticos en plataformas digitales. Con un tono humorístico, mencionó a Álvarez e incluso deslizó entre risas un comentario sobre su físico. La reacción de Enzo fue inmediata: se rió, se mostró incómodo por unos segundos y prefirió no profundizar, dejando en claro que entendía el chiste pero sin darle mayor entidad.
El episodio rápidamente se volvió viral, en línea con una tendencia que ya lleva meses en redes sociales, donde miles de usuarios crean contenidos, bromas y teorías alrededor de la relación entre ambos futbolistas. Este tipo de “shippeos”, habituales en la cultura digital, suelen mezclar humor, admiración y creatividad colectiva, sin necesariamente tener correlato en la realidad.
Más allá del momento descontracturado, la entrevista también dejó una revelación interesante sobre la interna del plantel argentino durante la Copa Mundial de la FIFA 2022. Fernández contó cómo vivió la previa de la final y sorprendió con un dato poco conocido: ese día apenas logró dormir una breve siesta de tres horas.
Lo llamativo es que ese descanso lo compartió justamente con Julián Álvarez, ya que ambos estaban alojados en la misma habitación. El detalle, que en otro contexto podría pasar desapercibido, fue rápidamente amplificado por los usuarios en redes, que lo tomaron como un nuevo elemento para alimentar el imaginario construido alrededor de los dos jugadores.
En ese sentido, lo que para ellos es una anécdota más dentro de la convivencia de un plantel profesional, se transforma en contenido viral. La naturalidad con la que Enzo relató la situación también muestra cómo los propios protagonistas conviven con este tipo de fenómenos, muchas veces inevitables en la era de la hiperconectividad. Mientras tanto, tanto Enzo y Julián continúan enfocados en sus carreras y en los desafíos deportivos que tienen por delante.
Campeones del mundo y piezas clave de la selección argentina, su relación dentro y fuera de la cancha sigue siendo observada con atención, aunque ellos parecen transitarla con la misma simpleza que mostraron desde el primer día.
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