Enzo Fernández reveló un detalle desconocido de la previa de la final en Qatar 2022

enzo julian shippeo

En ese sentido, lo que para ellos es una anécdota más dentro de la convivencia de un plantel profesional, se transforma en contenido viral. La naturalidad con la que Enzo relató la situación también muestra cómo los propios protagonistas conviven con este tipo de fenómenos, muchas veces inevitables en la era de la hiperconectividad. Mientras tanto, tanto Enzo y Julián continúan enfocados en sus carreras y en los desafíos deportivos que tienen por delante.

Campeones del mundo y piezas clave de la selección argentina, su relación dentro y fuera de la cancha sigue siendo observada con atención, aunque ellos parecen transitarla con la misma simpleza que mostraron desde el primer día.