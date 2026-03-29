El pícaro guiño de Enzo Fernández al Real Madrid: "Viviría en..."
En una de las bombas que ya resuenan en el fútbol europeo, el por ahora mediocampista del Chelsea parece avisar dónde quiere seguir su carrera.
La poco vistosa victoria de la Selección Argentina ante Mauritania en La Bombonera no solo dejó un gol de Enzo Fernández, sino también una frase que encendió las alarmas en Londres y despertó una enorme ilusión en la capital española.
El volante del Chelsea, en un tono distendido durante un stream con Marcos Giles, lanzó una definición sobre su futuro que alimenta los crecientes rumores de un posible desembarco en el Real Madrid, algo que viene sonando hace rato en el fútbol europeo.
Al ser consultado sobre sus preferencias personales y su futuro fuera de la Premier League, el mediocampista surgido de River no dudó en expresar su afinidad con la Casa Blanca, al menos desde lo geográfico y el estilo de vida. “Me gusta mucho Madrid… viviría en Madrid”, confesó entre risas.
La frase, aunque pronunciada en un contexto relajado, no pasó desapercibida para la prensa internacional. En España, los principales medios deportivos ya hacen eco de sus palabras, interpretándolas como un "guiño" directo hacia la "Casa Blanca".
El interés del Real Madrid por Enzo Fernández no es nuevo. Ante la necesidad de renovar un mediocampo histórico, el nombre del argentino siempre ha figurado en la lista de prioridades del conjunto "merengue".
Enzo Fernández: el factor River y el compromiso con la Selección
Pese a los rumores de un salto a un gigante europeo, Enzo dejó en claro que sus prioridades actuales pasan por la Selección Argentina y un eventual regreso a River en plenitud física. "Quiero volver, pero estando bien", aseguró.
Sin embargo, el "operativo seducción" de Madrid parece haber comenzado. Con un mercado de pases europeo que se avecina con movimientos millonarios, el guiño de Enzo Fernández en plena Bombonera podría ser el primer paso de una de las transferencias más importantes del 2026.
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