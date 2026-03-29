El pícaro guiño de Enzo Fernández al Real Madrid: "Viviría en..."

Enzo Fernández: el factor River y el compromiso con la Selección

Pese a los rumores de un salto a un gigante europeo, Enzo dejó en claro que sus prioridades actuales pasan por la Selección Argentina y un eventual regreso a River en plenitud física. "Quiero volver, pero estando bien", aseguró.

Sin embargo, el "operativo seducción" de Madrid parece haber comenzado. Con un mercado de pases europeo que se avecina con movimientos millonarios, el guiño de Enzo Fernández en plena Bombonera podría ser el primer paso de una de las transferencias más importantes del 2026.