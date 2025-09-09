"Harry Potter": las nuevas incorporaciones de la serie de HBO Max

Mientras que las películas fueron un deslumbrante resumen de la historia, con su formato limitado tuvieron que dejar en el tintero innumerables detalles, personajes y subtramas que enriquecían el mundo mágico. La serie, con el beneficio de un mayor tiempo en pantalla por cada libro, se presenta como la oportunidad perfecta para corregir esa limitación. No se trata de reemplazar el encanto visual de los films, sino de complementarlo, ofreciendo a los fans una exploración más profunda de la compleja trama, de las motivaciones de los personajes y de la atmósfera única de cada novela, en lo que se perfila como la adaptación definitiva de la querida saga.