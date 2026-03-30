HBO Max confirmó la fecha de estreno de la serie de Harry Potter: cuándo será

El mundo mágico está en estado de shock. Mientras los fans esperaban años de preproducción y rumores, HBO Max decidió utilizar un encantamiento de velocidad y presentó el primer teaser oficial de la esperada serie original de Harry Potter. Pero la verdadera noticia que está haciendo colapsar las redes no es solo el adelanto, sino su fecha de salida: la primera temporada, titulada Harry Potter y la Piedra Filosofal, se estrenará mundialmente esta Navidad. Sí, mucho antes de lo esperado, el regalo bajo el árbol será el regreso al Colegio de Magia y Hechicería.