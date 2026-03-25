Lanzaron el primer tráiler de la serie de Harry Potter y crece la expectativa por su estreno

La producción seguirá el recorrido de Harry, un niño huérfano que al cumplir 11 años descubre que es un mago y comienza su formación en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Allí, además de hacer amigos y aprender sobre su mundo, deberá enfrentarse al oscuro pasado que lo conecta con el temido Lord Voldemort, responsable de la muerte de sus padres.