Lanzaron el primer tráiler de la serie de Harry Potter y crece la expectativa por su estreno
La nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling contará con un elenco renovado y llegará a la pantalla en diciembre de 2026.
La plataforma de HBO presentó este miércoles el primer adelanto oficial de su esperada serie basada en el universo de Harry Potter, una nueva versión que reimagina la historia con un elenco completamente distinto al de las películas originales.
En esta producción, los personajes principales estarán a cargo de jóvenes actores: Dominic McLaughlin será el encargado de interpretar a Harry Potter, mientras que Arabella Stanton y Alastair Stout se pondrán en la piel de Hermione Granger y Ronald Weasley, respectivamente.
Detrás del proyecto también se encuentran figuras clave del mundo mágico. La autora J. K. Rowling y el productor David Heyman, responsable de las exitosas películas, forman parte como productores ejecutivos, participando activamente en las decisiones creativas. De hecho, la escritora adelantó en sus redes: “leyó los dos primeros episodios” y le parecieron “muy buenos”.
La serie, que fue anunciada oficialmente en 2023, tendrá como objetivo adaptar de manera más detallada los siete libros de la saga, desde Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (1997) hasta Harry Potter and the Deathly Hallows (2007), respetando el desarrollo original de la historia.
La producción seguirá el recorrido de Harry, un niño huérfano que al cumplir 11 años descubre que es un mago y comienza su formación en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Allí, además de hacer amigos y aprender sobre su mundo, deberá enfrentarse al oscuro pasado que lo conecta con el temido Lord Voldemort, responsable de la muerte de sus padres.
Con este ambicioso proyecto, Warner Bros. Discovery apuesta a revitalizar una de las franquicias más exitosas de la cultura pop, acercando la historia a nuevas generaciones sin dejar de lado a los fanáticos de siempre. La expectativa es alta, especialmente por el desafío de diferenciarse de las películas y lograr una adaptación más extensa y fiel al material original.
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