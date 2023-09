Murió Michael Gambon, el actor que interpretó a Dumbledore en Harry Potter

Luego, la publicista pidió que “respeten la privacidad” de la familia ante el doloroso momento y agradeció “los mensajes de apoyo y de amor” de la querida figura del teatro y el cine británico.

Quién era Michael Gambon

Gambon, quien nació en un suburbio de Dublin, fue un reconocidísimo actor de teatro en el circuito londinense, donde protagonizó obras de William Shakespeare, Samuel Beckett, Alan Ayckbourn y Harold Pinter entre otros.

Fue graduado en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), en Londres, se incorporó a la compañía Unity Theatre, en King's Cross. Su ascenso a la fama fue en 1974, cuando participó en The Norman Conquest de Alan Ayckbourn.

A la par también se generó una carrera en televisión y cine, donde interpretó al Presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson en "Camino a la guerra". Esto le valió una nominación a los Globo de Oro y a los Emmy en la categoría de Mejor actor de miniserie o telefilm.

En su filmografía más reciente destacan películas como Gosford Park (2001), The Actors (2003), Sky Captain y el mundo del mañana (2004), El buen pastor (dirigida por Robert De Niro, 2006), The Good Night (2007), El discurso del rey (2010), Quartet (2012), King of Thieves (2018) o Judy (2019).

Sin embargo, su pico de fama ocurrió a partir de la llegada del papel de Albus Dumbledore en la saga Harry Potter. Allí le tocó reemplazar a Richard Harris, quien le puso la piel al mago en los dos primeros filmes (La piedra filosofal y La Cámara de los Secretos).