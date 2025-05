Inédito: Mirtha Legran no votará en las legislativas porteñas

La información fue confirmada por Elvira, su histórica asistente personal, en diálogo con radio Splendid AM 990. La periodista La Criti fue quien comunicó la novedad al aire, destacando la inusual ausencia de Mirtha Legrand en un acto cívico al que siempre había asistido puntualmente. "Un último momento. Estaba hablando con Elvira, la asistente de Mirtha Legrand, para preguntarle a qué hora iba a votar, y me dijo que Mirtha no va a ir a votar", señaló sorprendiendo al resto de sus compañeros al aire.