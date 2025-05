Almorzando con Juana Viale: los invitados confirmados del domingo 18 de mayo en El Trece

Los invitados confirmados de Juana Viale



Para este domingo de elecciones en la Ciudad de Buenos Aires los invitados de Juana Viale serán Fernando Dente, Florencia Raggi, Leandro “Chino” Leunis y Dan Breitman.

Juana Viale homenajeó a "El Eternauta" y sorprendió a todos



Desde que se estrenó "El Eternauta" en Netflix, la serie se volvió furor en todo el mundo y nadie quiso perderse esta producción. De hecho, Juana Viale decidió rendirle homenaje en su programa y sorprendió a todos.

La conductora abrió Almorzando con Juana con un accesorio típico de la serie. “¡¡¡Bienvenidos!!! Feliz domingo para todos, miren lo que tengo acá, qué maravilla. Quiero agradecer, no podemos dejar de hablar de lo que es el furor de 'El Eternauta'”, arrancó Viale.

“Por un ratito me sentí eternautista, así que quiero agradecer principalmente a que me prestaron la máscara original, ésta es la que usó Carla, si no me equivoco, así que muchas gracias”, siguió Juana.

“La verdad que es una maravilla este producto argentino, recorre el mundo, es un furor en el mundo, están hablando bien de Argentina, el truco se ha puesto de moda en el Congo me dijeron, están aprendiendo a jugar al truco”, continuó diciendo a la gente que se encontraba en sus casas siguiendo en programa.

“También me vestí de marrón, no es el gamulán que usa Ricardo pero tengo mi marroncito puesto, así que nada, un pequeño tributo a lo que es esto, así que felicitaciones a todos los que hicieron 'El Eternauta', una maravilla, es espectacular. De esto se trata, solo no se salva nadie, algo que dijeron por ahí, y en este país necesitamos unión, así que vamos por eso”, concluyó.