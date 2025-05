La Noche de Mirtha Legrand: invitados especiales confirmados para el sábado 17 de mayo en El Trece

Invitados confirmados de Mirtha Legrand en El Trece

mirtha legrand chofer.jpg La Noche de Mirtha Legrand en El Trece.

Esta vez será un programa más dedicado a los espectáculos que a la política por las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, pero claramente habrá menciones a la situación del país.

Los invitados confirmados de Mirtha Legrand para este sábado son la actriz Verónica Llinás, el periodista Mauro Szeta, el médico Claudio Zin, quién fuera ministro de Salud del gobernador Daniel Scioli cuánto éste era peronista, y la abogada Ana Rosenfeld.

El cruce entre Mirtha Legrand, Elisa Carrió y Virginia Gallardo

Virginia Gallardo 1.png

La mesa de Mirtha Legrand fue el escenario de un nuevo cruce de alto voltaje entre, esta vez entre Elisa Carrió y Virginia Gallardo, que reclamó por lo que cobran los senadores y la dirigente le respondió que "los gatos cobran más".

"A este paso, yo quiero ser senadora, Lilita. Me está cargando, ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de los que estamos acá y encima se venden. Den el ejemplo, vos tendrías que explicarnos lo que significa hacer política en este país o llevar adelante un cargo", arremetió la bailarina.

Y agregó: "No es solo económico, es moral, Lilita. Reducirlo a un personaje o no, como ser Cristina o a una campaña política, al ciudadano no le importa. Esto tendría que estar desde siempre", refiriéndose a lo que sucedió con "Ficha Limpia" y desconociendo que es la prohibición de ejercer cargos públicos es algo que ya está establecido en el Código Penal Argentino.

Virginia Gallardo Elisa Carrió

Ante esto, la histórica conductora se sorprendió por la reflexión política de Virginia Gallardo, pero parece que a "Lilita" no logró conmoverla y fue al hueso: "Me encantan que me pregunten. Primero, los diputados ganan 4 millones, no 9 millones. Hay muchos gatos que ganan fortunas", a lo que la modelo correntina retrucó: "Pero no son corruptos".

"Hay gatos que ganan fortunas y se casan con los corruptos, en el Conurbano sobre todo. No se puede generalizar, conozco a muchos diputados de todos los partidos. Como en todas las burocracias, hay un grupo que trabaja por la mayoría. Yo tengo diputados de toda la vida que trabaja 24/7, Paula (Olivetto) por ejemplo, que dice que tiene una familia normal, con marido e hijos, no como la mía, y se hace cargo de las tías e investigó toda la corrupción", manifestó, al momento que Mirtha hizo uso de su campanita para cortarla.