Jey Mammón dijo que no iba a hacer más notas pero concedió otra entrevista

Luego de varios días de silencio, Jey Mammon reapareció en sus redes sociales. Primero fue a través de un breve comunicado que compartió en su cuenta de Instagram y luego con un video de siete minutos que publicó también en su cuenta.

Sorpresivamente, luego realizó dos apariciones en televisión. La primera fue la que se conoció el último viernes en la que conversó con Jorge Rial y luego esta semana con Baby Etchecopar. En ambos casos, el acusado planteó su versión de la historia, negó el abuso sexual y aseguró conocer a Lucas cuando tenía 16 años.

El adelanto de la nueva entrevista de Jey Mammón

jey mammon

Falsa promesa de Jey Mammón

En la entrevista con Baby Etchecopar, Mammón prometió algo que no cumplió: “Se terminaron para mí las notas, que cada uno piense lo que quiera".

“El abuso no estuvo ni en la fiesta, ni en mi casa ni en ningún otro lugar. Hace 14 años y hoy entran menores a los boliches. Tampoco estoy diciendo que está bárbaro. Por eso a mí me molesta que se corra el foco. Si yo estoy en mi casa, ahora estoy fuerte, pero por eso salgo a hablar, pero si estuve una semana tirado, no fue por la denuncia en sí. Porque yo tengo clarísimo que la denuncia fue un disparate. Fue por lo que estoy viviendo todos estos días”, afirmó Jey en esa entrevista sobre la denuncia de Lucas Benvenuto.