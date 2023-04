Habló el hombre que le sacó la foto a Jey Mammón en el avión: qué dijo

“Me senté al lado de él. Casi no hablamos durante el viaje, hasta que me increpó por las fotos que le había sacado”, comentó el hombre que hizo una selfie asegurando que Jey estaba “durmiendo como un angelito”.

En ese sentido, detalló que muchos pasajeros fotografiaron al conductor: “Cuando vio las fotos se puso furioso. Preguntó quién le había sacado las fotos. Estaba enojado. Decía que a él nadie lo había echado del país, que se había ido porque estaba harto de todos nosotros”.

Cuando le consultaron sobre cómo fue el viaje de Jey, agregó: “No se levantó nunca, casi se pierde la comida porque estaba durmiendo. No tomó alcohol. Antes de que el avión despegara estaba viendo un video en el celular de la nota que le hicieron durante su partida desde Ezeiza”.

Carlos Garmendia: "Me increpó por la foto que le había sacado", y dijo: "Se pasó el viaje durmiendo y viendo videos"



