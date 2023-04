Jey Mammón recibió una mala noticia sobre su situación legal

En una entrevista con los periodistas Jennifer Di Serio y Nicolás Artusi, el abogado de Lucas Benvenuto, Javier Moral, explicó que Fernando Burlando ya no representa a Jey Mammón y que su cliente podría iniciar acciones legales contra el exconductor de Telefe por "el delito de violación de secretos".

El viaje de Mammón a España, entonces, "forma parte de su estrategia para no entregar su teléfono y que se perite" en caso de que haya una demanda.

Mientras tanto Lucas Benvenuto "está descompensado psicológicamente" por la difusión de los audios que, según Moral, "obviamente son los que le convienen a la defensa" que se escuchen públicamente porque prueban que la relación entre ambos comenzó cuando la víctima tenía 16 años, lo que en la ley argentina se interpreta distinto que si hubiese tenido 14 aunque no dejaba de ser menor de edad.

"Lucas no los puso a la luz pública, porque pensaba presentarlos en el ámbito de un expediente judicial que nunca lo convocó para que los presente", señaló Moral acerca de los audios que su defendido tiene en su propio celular, y que dan cuenta de su parte de la historia.

Benvenuto intentó demandar a Jey Mammón por abuso sexual en 2020 pero en la fiscalía de turno le explicaron que la causa había prescrito y que no podrían accionar contra el conductor.

En una entrevista con Jorge Rial el conductor explicó que tiene "toda" su relación registrada en audios y archivos en su celular, el mismo con el que viajó a España esta semana.

"Se han puesto algunos, que Lucas reconoce, pero no son todos los que hay: obviamente, son los que le convienen a la defensa. Sería interesante escuchar otros audios que tendría Lucas, pero que no los presentó para no incurrir en un delito", agregó el abogado sobre los polémicos audios.

"Vamos a analizar la posibilidad de efectuar las denuncias a los fines de obtener ese teléfono. Lo que se hace es un secuestro para peritarlo, y así saber cómo se filtraron", anticipó.