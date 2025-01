L-Gante perdió una cadena de oro valuada en 80 millones de pesos en el mar

Qué dijo L-Gante sobre la cadena de oro que perdió en el mar

l gante joya

“Hay una perlita de hoy que no es tan buena. ¿El tema de la cadena, puede ser?“, preguntó el periodista. ”Sí. Estaba filmando un videoclip con una moto de agua, chapuzón y bloom, se me desprendió la cadena y quedó. Lo que el agua se llevó por ahí“, lanzó, con su clásica ironía.

Pero, después de hacer referencia a lo sucedido con él, el periodista le consultó por los chats filtrados entre la China Suárez y Wanda Nara. Como no estaba al tanto, dijo que prefería no opinar. “Mientras no sea conmigo, es un tema ajeno”, remarcó. En el cierre de la charla, cuando el movilero buscó saber cómo iniciaba el año, L-Gante opinó: “Con un poco de mala suerte ahora que perdí la cadena. No, no, no, pero eso no lo define”.