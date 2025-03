L-Gante rompió el silencio sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijas

"Con quien hablé ayer fue con Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, que en este programa rompe el silencio", arrancó diciendo Etchegoyen en su ciclo digital, para luego detallar la charla que mantuvo con el referente de la cumbia 420.

Sobre los rumores de separación con Wanda Nara, L-Gante fue tajante: "No te podría confirmar ninguna de las dos cosas. Hace varios días que vienen rondando rumores". Sin descartar ni afirmar nada, dejó abierta la incógnita sobre su vínculo con la conductora.

En cuanto a los trascendidos que lo relacionan con Mar Lucas, el cantante deslizó que hay una intencionalidad detrás de esas versiones: "Para mí es intencionado para lograr algo de una manera diferente". También se refirió a su presente con Wanda y aseguró: "Estamos operados, un poco quietos", en un tono que sugiere que las cosas entre ellos no estarían avanzando como antes.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre el violento episodio en el Chateau Libertador, L-Gante evitó meterse de lleno, pero dejó en claro su postura: "No me gusta opinar de esos temas ajenos, pero como espectador podría decir que me parecen irregularidades".

LGante wanda icardi