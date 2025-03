El picante mensaje de Furia en Gran Hermano para Alejandro Mancuso, el papá de Chiara

"Me encanta porque si yo hubiera dicho eso delante de Selva y Eugenia no hubieran entendido nada, ¿no? Hubiera estado hasta pasada mañana", añadió Furia. Sumado a esto, la participante que inició con el Golden Ticket dijo que todos los demás parecen extras: "Así que sabemos que no tenemos efecto. Estamos acá porque vinimos de extras".

furia chiara.jpg Furia Scaglione apuntó contra Chiara Mancuso.

Lejos de terminar ahí, Juliana continuó su conversación con Bati Larrivey y volvió a apuntar contra Chiara, que viene de ganar un importante mano a mano a Luciana en la gala de eliminación.

"Gracias gente por dejar a Chiara", lanzó. Y sumó: "Ahora está más subida a un pony, que si fueran tipo con piernas más grandes. Se cree Pesidente de la Nación". Aunque esto no terminó ahí. "Un saludo al padre", dijo entre risas Furia, dando a entender que el exjugador tiene incidencia en el desarrollo del juego de su hija dentro del reality show.

"Hay que tener una hija así", disparó Juliana, nuevamente hacia Alejandro Mancuso, exjugador de la Selección Argentina, Boca e Independiente.

furia a alejandro mancuso.mp4

Cabe señalar que la silenciosa rivalidad entre la amiga de Ulises Apóstolo y Furia fue casi inmediata. De hecho, muchos creen que Scaglione reingresó con el objetivo de "sacar del medio" a Chiara, dado que es una de las jugadoras "más fuertes", aunque algunos sostienen que lo es gracias al "peso de su padre".

Ahora, Gran Hermano tendrá una nueva gala de nominación este miércoles, donde el liderazgo semanal será fundamental para no quedar expuestos al voto telefónico del público y poder realizar estratégicas jugadas que no dejen a los jugadores en la cuerda floja.