La espectacular figura que lució Jimena Barón a un mes de ser mamá por segunda vez

Jimena Baron y sus abdominales

“Mi cuerpo que de a poco va volviendo a ser la que fui antes, todavía algo hinchada, pero vislumbro que los músculos tienen memoria y vale la pena hacer ejercicio y comer saludable. Tengo muchas ganas de volver a entrenar, pero Arturo por ahora no me larga ni un minuto y lejos de molestarme, me derrite de amor. Tiempo al tiempo”, se sinceró en su cuenta de Instagram.

A pesar de la demanda que implica cuidar a un recién nacido, Jimena se mostró determinada a reconectar con el ejercicio físico y su rutina saludable. Fiel a su estilo transparente y cercano, mostró cómo va adaptando sus entrenamientos a esta nueva dinámica de maternidad.

“El pibe se va quedando solito y se hace lo que se puede”, escribió con humor junto a un video donde se la ve acostada, haciendo ejercicios abdominales mientras su bebé duerme plácidamente en la cuna.

Jimena Baron haciendo ejercicios