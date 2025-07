Mario Pergolini y su sincera confesión sobre Susana Giménez: "Le hicimos cosas hirientes"

Ante la consulta sobre si le causa gracia que Susana aún le guarde rencor por las burlas que hizo sobre su peso, el conductor fue claro: “No me divierte, la entiendo, pero no le voy a pedir perdón”. También fue honesto sobre sus actitudes en aquel momento: “Nosotros hemos hecho cosas hirientes, decir que no sería una estupidez”, reconoció, en referencia a las críticas que realizó hacia la diva, quien actualmente también mantiene un conflicto con Graciela Alfano.

Luego, agregó con franqueza: “Yo supongo que si hubiese sido ella y me hubiesen tratado a mí como la tratamos a ella no les hablo nunca más y tiene razón”. Cuando le preguntaron si alguna vez se cruzó con Susana en algún evento, respondió: “No, porque yo no voy a lugares… y tampoco nos cruzamos en algún aeropuerto”.

image

En cuanto a los dichos de Giménez, quien aseguró que no asistiría a su ciclo hasta que él le pida disculpas, Pergolini comentó: “La entiendo, y lo digo con todo respeto, con los años que tiene está en todo su derecho, si ella no va al programa de nadie, pero que lo diga como un punto que me pone…”.

Por último, al ser consultado sobre a quién le divertía más “chicanear”, si a Mirtha Legrand o a Marcelo Tinelli, respondió: “Lo que pasa que los dos en un punto estaban en el mismo nivel, pero Mirtha en eso era mucho más viva porque entendió las peleas mucho antes”.

Y agregó sobre su relación con Tinelli: “Yo creo que era sencillo para mí porque como Marcelo era el uno, pegarle a él era fácil y te ubica, pero después nos hemos visto bastante, nadie lo sabe, pero hemos compartido el colegio con los chicos y en las reuniones de padres nos veían y pensaban que se iba a armar quilombo”.

Aunque aclaró que no son amigos, admitió que disfrutaba provocar al conductor de ShowMatch: “No somos amigos, pero a mí me era divertido porque él en un punto le molestaba”, dijo entre risas.