Dolor en el teatro: murió Iván Mesías, el director que había vuelto a vivir tras un inusual episodio clínico

Iván Mesías fue una figura central del teatro independiente en Mar del Plata. Su legado incluye la cofundación de Liberart y su papel como formador de numerosas promociones de artistas. Su vida, un relato de dolor, coraje y un regreso inesperado, se erigió en un símbolo de esperanza y la capacidad de resistencia del espíritu humano. Su pasión y dedicación a la cultura dejaron una marca indeleble en la identidad cultural de la ciudad.

El 24 de febrero, Iván Mesías sufrió un paro cardíaco en su casa que lo puso al borde de la muerte. Sin embargo, una asombrosa cadena de eventos milagrosos lo ayudó a volver a la vida, a pesar de que su corazón estuvo inactivo durante 45 minutos.

Gracias a un esfuerzo monumental del personal médico —que realizó tareas de reanimación hasta en tres ocasiones—, Iván logró extender su batalla (inconsciente) por otros 30 días, negándose a abandonar este mundo. Después de 72 días internado, a principios de mayo le dieron el alta.

En el momento en que luchaba por su vida, sintió que su madre lo cuidaba, vio una imagen bíblica de un dragón y un águila tironeando de él, y lo primero que hizo al despertarse y ver a su familia fue sonreír: había vuelto a nacer. Su pareja, Ángeles, había compartido públicamente la intensidad de esos momentos y el agradecimiento al personal de salud que logró la hazaña. A partir de ese día, Mesías inició una rehabilitación que conmovió e inspiró a la escena artística local.

