La esposa de Mario Pergolini le sugirió que retomara la terapia psicológica: los motivos

Además, hizo una autocrítica sobre sus distancias con antiguos colegas como Elizabeth “La Negra” Vernaci y Eduardo de la Puente, con quienes compartió una etapa emblemática en Rock & Pop: “A Eduardo lo vi porque me dijo ‘loco, ¿no me llamás?’. No hay nada malo, de hecho hice notas con su banda”, contó. “El que me conoce, me entiende… o no sé si me entienden, pero soy así”, agregó con cierta ironía. Y concluyó con una frase que resume su estilo: “A lo mejor no riego esa plantita de la amistad. Soy medio un animal”.

En paralelo con esta sinceridad emocional, Pergolini también transita un momento de redefinición profesional. Desde Vorterix, su plataforma de streaming, anunció que muy pronto estrenará un nuevo ciclo en El Trece que ocupará el lugar que deja vacante Guido Kaczka. “Va a ir por el asqueroso camino del centro”, ironizó al describir el enfoque del programa, que combinará “noticias, invitados, música, locura, móviles”.

El nuevo envío, que irá de lunes a viernes a partir de fines de junio o principios de julio, contará con la compañía de Laila Roth y Agustín “Radagast” Aristarán. Se trata de una fuerte apuesta del canal liderado por Adrián Suar y, al mismo tiempo, una oportunidad para que Pergolini recupere el lazo con una audiencia que aún lo ve como un ícono del periodismo mordaz y provocador.

En un contexto mediático donde predominan los escándalos, Pergolini busca volver a las raíces del contenido, pero adaptado a los tiempos que corren. Y este regreso no parece ser solo profesional, sino también personal. “Estoy pasando por un interludio de la terapia”, confesó. “Me consideré sano, pero mi señora, que es de la rama, me dijo que estaría bien que hablara de esos temas con otra persona. Como siempre que me dio buenos consejos, lo tomo”.