Ricardo Darín, furioso tras un comentario ofensivo sobre su hermana Alejandra: "Cobarde"

Y agregó: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos! No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar”, lanzó el artista, encendiendo el debate en redes sociales y en medios, donde muchos aprovecharon para enfocarse en ese dato y no en lo que el artista quiso decir realmente.

Lo ocurrido se volvió viral, las reacciones no se hicieron esperar y la cuenta personal de Darín en la red social X fue blanco de numerosos comentarios, algunos de apoyo y otros fuertemente críticos. Entre ellos, uno en particular se destacó por su tono ofensivo y su referencia directa a la memoria de Alejandra Darín, la hermana del actor, fallecida el pasado 15 de enero a los 62 años.

"Igual que la corrupta de la hermana debería callarse porque lo que hizo su hermana en la Asociación Argentina de Actores fue una vergüenza", escribió un usuario, generando indignación por la falta de respeto hacia una persona fallecida.

darintuit hermana

Ante semejante comentario desafortunado, Ricardo Darín no permaneció en silencio. Lejos de ignorarlo, decidió responder con firmeza, visiblemente afectado por el agravio hacia su hermana.

“Tenés mucha suerte en que no responda semejante agresión, obviamente amparado por el anonimato. Lavate la boca antes de hablar de mi hermana... Cobarde”, respondió furioso el actor, dejando en claro que no tolerará ataques injustificados contra su familia.

ricardo alejandra darin