La feroz interna en Los Palmeras: revelan detalles de la disputa dentro de la banda

"Voy a ir a fondo con el tema de Los Palmeras y los rumores de pelea con Cacho Deicas después del ACV que sufrió", expresó al comenzar su informe. Según detalló, el conflicto involucra no solo a los miembros de la banda sino también a los familiares de Deicas.

cacho deicas los palmeras.jpg Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras.

"El enojo del hijo de Cacho con el grupo es un factor clave en esta disputa", indicó, agregando que hay cuestiones aún más delicadas que no quiso exponer. Además, recordó que, junto con Marcos Camino, Deicas es dueño de Los Palmeras, por lo que cualquier decisión sobre el futuro de la banda pasa por él.

¿Fin de ciclo? Incertidumbre por el futuro de Los Palmeras

Uno de los principales motivos de conflicto estaría relacionado con la participación del hijo de Deicas, quien habría manifestado su enojo con el grupo. Además, según trascendió, en los últimos días surgieron declaraciones de un socio de Deicas que avivaron la disputa, lo que sumó un nuevo capítulo a la crisis.

"A mí me hablan de otro detonante peor que no voy a profundizar porque me pareció terrible", agregó el periodista, sin dar más detalles sobre el tema.

los palmeras etchegoyen.mp4

Etchegoyen también explicó que, a pesar de los conflictos, Deicas sigue formando parte de Los Palmeras y que, junto a Marcos Camino, es uno de los dueños del grupo. Esto significa que cualquier decisión sobre el futuro de la banda debe contar con su aprobación.

"Si Cacho Deicas no da el ok, Los Palmeras pueden desaparecer de un momento a otro porque él es uno de los dueños. Nada se hace si Cacho no está de acuerdo, por eso es todo raro", expresó el comunicador.

En medio de esta situación, se había planificado una reunión para tratar de solucionar los problemas internos, pero finalmente fue cancelada, lo que alimentó aún más los rumores de un posible quiebre. "Tanta tensión, qué quieren que les diga. Para mí, acá termina todo mal y Cacho da un paso al costado", concluyó, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro de la legendaria banda santafesina.