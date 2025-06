La impactante cifra que hay que desembolsar para comprar el histórico auto de Mirtha Legrand

Según explicó, la determinación de vender el vehículo no fue tomada por la propia Mirtha, sino por su entorno, y obedece a un motivo económico puntual: el dinero recaudado se utilizaría para afrontar los costos del juicio o de la posible indemnización al ex chofer de la conductora.

“La señora, me dicen, no está al tanto de esto todavía, pero la intención es clara: resolver un problema judicial con un bien que ya no se usa”, aseguró el periodista.

auto Mirtha Legrand

Cuánto sale el histórico auto de Mirtha Legrand

El vehículo en cuestión es un Mercedes Benz de colección, versión W221, y según trascendió, la cifra que piden por él es de 55 mil dólares. “Para cualquier fan de Mirtha es una oportunidad única. No es simplemente un auto: es parte de la historia de una figura icónica de la televisión argentina”, expresó el periodista, quien también mencionó que ya hay interesados, incluso dentro del mismo edificio donde vive Legrand.

El auto se encuentra guardado en la cochera del edificio donde reside la presentadora, y se dice que está en perfecto estado, aunque lleva varios meses sin utilizarse desde que Campos dejó su puesto como chofer. Este último episodio se enmarca dentro de una serie de conflictos judiciales y laborales que salieron a la luz en los últimos tiempos y que, aunque poco habituales en el entorno de la diva, no pasaron desapercibidos.

image.png

Más allá del valor comercial, el vehículo tiene un importante componente simbólico: fue durante años el vehículo que trasladó a Mirtha a sus clásicas grabaciones y eventos. El hecho de que ahora esté en venta por cuestiones legales y económicas da cuenta del peso que ha adquirido la disputa con su exempleado. Como dijo Etchegoyen, "un auto así no tiene precio, pero en este contexto, se le puso uno... y es bastante elevado".