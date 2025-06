El desubicado comentario del Bicho Gómez sobre Mirtha Legrand que descolocó a Sergio Lapegüe

La situación se tensó cuando Gómez retrucó: “Porque estás hecho una momia”, haciendo alusión al paso de Lapegüe por Egipto. Hasta ahí, el comentario fue recibido con risas. No obstante, el problema fue después cuando el humorista no se detuvo y fue por más: “Escuchame, vos que fuiste a las pirámides de Egipto, tengo una curiosidad. ¿Había alguna foto de la Chiqui en las pirámides?”.

Bicho Gómez hizo un desubicado chiste sobre Mirtha Legrand

Ante esto, Lapegüe no dejó pasar el comentario y lo frenó rápidamente: “¡No! Vas a salir en todos los medios. No te va a invitar más la Chiqui”. A su intervención se sumaron sus compañeros de panel. Marina Calabró, visiblemente incómoda, deslizó: “Vamos a hacer de cuenta que no lo escuchamos”, mientras que Mauro Szeta cerró con ironía: “Vuelve Black”, en referencia a otro humorista del programa que no estaba presente.

El momento se volvió viral en redes sociales y generó repercusiones, especialmente por tratarse de una figura tan querida y respetada como Mirtha Legrand, quien a sus 97 años continúa activa en los medios.