La incómoda situación que vivió Belén Francese en el programa de Mirtha Legrand

La actriz, lejos de detenerse en la situación, optó por continuar como si nada y retomó el ritmo del programa. Sin embargo, este no fue el único contratiempo: ya había tenido algunos bloopers durante la noche, como objetos que se le cayeron de la mesa o pequeños tropiezos al pararse. La espontaneidad con la que manejó cada uno de estos momentos fue clave para mantener el tono divertido del ciclo.

El ida y vuelta con Mendoza fue otro de los puntos altos de la noche. Viejos conocidos del Bailando, ambos protagonizaron cruces cargados de ironía y picardía. “Yo me acuerdo que en un Bailando me ayudabas a mí también con el look. Te lo voy a agradecer”, recordó Belén, mientras que Flavio bromeó: “Sí, sigo (haciendo acrobacias) todavía hasta que me quiebre y me sacrifiquen”. La actriz no se quedó atrás y comentó sobre su último show: “Me daba entre gracia y ternura porque, yo decía, ‘mirá el señor qué bien que está, cómo se la banca’”.

Embed - La CHICANA "amistosa" de Mendoza para Francese: "SIGO TRABAJANDO, no me CASÉ con un MILLONARIO"

En tono burlón, el coreógrafo retrucó: “Irrespetuosa. Vos porque te casaste con un millonario y te pusiste a vender vino. Yo, mi amor, me tengo que seguir colgando”. Belén fue firme en su respuesta: “Yo me desvivo trabajando desde muy chica y vos lo sabés”. Mirtha, observando el ida y vuelta, intervino con ironía: “Yo sabía que esta mesa iba a ser difícil”.

Más adelante, Mendoza redobló la apuesta con una frase que hizo estallar al estudio: “¿Qué hacés? Decime. Hiciste un Bailando hace 8 años... ¡De qué viven!”. Francese respondió con seguridad: “No hay temporada en que no haga teatro. Con mi marido nos complementamos”. Luego repasó su presente laboral: “Hice Una familia de locos en Mar del Plata y fue un éxito rotundo. Después viajé y ahora empiezo el streaming. No paro”.

La visita de Belén Francese fue una montaña rusa de emociones, risas y espontaneidad. Desde su homenaje a Mirtha hasta los bloopers en vivo y los cruces con Flavio, quedó claro que su paso por la “mesaza” no pasa desapercibido y que siempre deja tela para cortar.