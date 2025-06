Netflix: la película de mucho suspenso y drama que por momentos te va a hacer enojar

En el ranking de lo más elegido de Netflix, hay una historia que no para de sumar visualizaciones. No es una producción con grandes efectos especiales ni un elenco plagado de estrellas, pero su mezcla de suspenso, tensión psicológica y drama humano la convierten en una de las películas más atrapantes del catálogo.Estrenada a fines de 2024, no tardó en volverse una de las favoritas para quienes buscan relatos que te atrapan desde el primer minuto. A lo largo de la película, la historia te pone en una situación límite, donde todo ocurre en un solo espacio, pero las emociones se multiplican.