La inesperada traición de Wanda Nara y Ayrton Costa a L-Gante: qué pasó entre ellos

Etchegoyen profundizó en su información, detallando la reacción del referente de la cumbia 420: “Lo que me dicen a mí es que a Elián le generó sorpresa la noticia porque él tenía hasta acá una relación cercana con el jugador de Boca y ni hablar con la mediática. A mi me habían dicho que L-Gante estaba enojado con esto pero desde su círculo íntimo me desmienten que esté furioso”.

wanda ayrton costa

El periodista añadió que la situación se complica por los lazos preexistentes: “L-Gante es de Boca y tiene amistades en el plantel. Con uno de los jugadores que más se llevaba es justamente Ayrton que le quitó a su chonga del momento”, lo que pintaría un cuadro de compleja conexión entre los implicados.

Según Etchegoyen, a pesar de cualquier negación pública, la reacción de L-Gante fue evidente. “Seguramente Elián dirá que está todo bien pero a mí me dicen que no. Que puso el grito en el cielo cuando vio las redes sociales y se enteró de esto”, afirmó el comunicador, sugiriendo una molestia considerable por parte del artista.

Para concluir, Etchegoyen mencionó la postura de Wanda Nara ante esta situación: “Lo que a mí me dijeron también es que Wanda le desmintió a Elián estar en una relación con Costa como también se lo desmintió a todos. Que si lo conoce le habría dicho a Elián pero nada más”. Este último detalle deja en claro que, al menos oficialmente, Wanda ha negado el romance, manteniendo el misterio sobre la verdadera naturaleza de su vínculo con Ayrton Costa y el impacto real en L-Gante.