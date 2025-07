Wanda Nara liquidó a Mauro Icardi tras un gesto del futbolista con sus hijos: "Ridículo"

image

Al ver esto, la mediática usó su cuenta de X, ex Twitter, para dar su opinión y disparó fuerte contra su ex y su actual pareja. "Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos, es lo más bajo que un 'millonario' puede hacer, que letritas ni letritas", comenzó diciendo.

"Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple. Pasaron ya 10 meses por que usas el dinero en retrasar el pago de las que llevas en tus botines. Ridículo", completó notablemente molesta.

Como era de esperarse, esto tuvo una gran repercusión y una seguidora opinó: "Pienso que él está totalmente despechado, queda claro eso jaja poner el nombre de su Tati en una zapatilla bueno pero los hijastros ya es de psicópata esos chicos tienen padre. Que él se ocupe de jas hijas de verdad y deje a los hijos de Vicuña y Cabré fuera de sus locuras".

Wanda respondió: "Y obvio si van todas directas para mí. No hay que ser muy vivo. La única que no se da cuenta es la que arruinó su familia y gasta el dinero que no paga a sus hijas. Por suerte la Justicia todas juntas me la va a devolver".

