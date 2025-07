La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 19 de julio con un regreso inesperado

mirtha legrand

Invitados confirmados de Mirtha Legrand

Este sábado se volverá a sentar en la "mesaza" de Mirtha Legrand la otra diva del espectáculo argentino: tras estar peleadas vuelve al programa Moria Casán.

Moria Casan.jpg

Junto a la vedette y actriz, estarán en la mesa del sábado por la noche en El Trece Jorge Marrale, Luis Novaresio, Mariano Iudica y Natalie Weber.

El historial de la "enemistad" entre Mirtha Legrand y Moria Casán:

En el siempre vertiginoso mundo del espectáculo argentino, pocas rivalidades han sido tan longevas y mediáticas como la que protagonizan dos de sus máximas divas: Mirtha Legrand y Moria Casán.

A lo largo de las décadas, "La Chiqui" y "La One" han protagonizado innumerables cruces, idas y vueltas, que van desde indirectas filosas hasta declaraciones incendiarias. MinutoUno.com repasa algunos de los capítulos más resonantes de esta "amistad enemiga" que parece no tener tregua.

De "diva ortopédica" a los dardos políticos: El origen de la tensión

moria casan Moria Casán y Mirtha Legrand.

Si bien el ida y vuelta entre Mirtha y Moria se remonta a años, una de las etapas más tensas se vivió cuando Casán, conocida por su lengua "karateka", no dudó en atacar a Legrand con frases como "señora rococó rosada" o tildarla de "diva ortopédica". Estos comentarios solían surgir en respuesta a alguna declaración de Mirtha o a situaciones de la actualidad, donde Moria se mostraba mucho más "incorrecta" y confrontativa.

Un punto álgido se dio cuando Mirtha Legrand criticó al gobierno de Mauricio Macri, para luego, supuestamente, "pedir disculpas" o matizar sus dichos. Moria, siempre atenta, aprovechó la oportunidad para disparar en Twitter: "Sra. ROCOCO ROSADA: Ud no es ninguna panqueque, please, ud dijo que daría su vida para que no vuelva el Kirchnerismo, no se olvide que junto al Dr. AF está la Dra. CF a la cual trató de dictadora. Conclusión argenta de ISPA CABOTAJE". Y remató con una icónica frase: "Regresar a VILLA CAÑAS y vivir en paz", enviando a Mirtha a su ciudad natal de forma despectiva.

Rechazos a la "mesaza" y cruces por figuras de la política

Mirtha Legrand y Moria Casan.jpg

Otro capítulo recurrente en esta saga ha sido el rechazo de Moria a asistir a los famosos "Almuerzos" de Mirtha. En varias ocasiones, Casán ha dejado en claro que, aunque respeta a "La Chiqui", no tiene intenciones de sentarse a su mesa, alimentando los rumores de una enemistad profunda. Algunas versiones sugieren que el malestar de Moria podría derivar de la falta de apoyo que siente por parte de otras divas del medio.

Incluso figuras como Ricardo Darín se vieron envueltas en la polémica. Cuando Darín hizo un comentario irónico sobre la economía en el programa de Mirtha, Moria salió a defenderlo y a la vez, apuntó contra Legrand, sugiriendo que los artistas no deberían participar en su ciclo.

¿Reconciliación o tregua? Un encuentro reciente en el teatro

Mirtha Legrand y Moria Casan

A pesar de los constantes cruces, la relación entre Mirtha y Moria siempre ha estado teñida de una compleja dinámica. Recientemente, el espectáculo argentino fue testigo de un inesperado acercamiento: Mirtha Legrand asistió a ver la obra de teatro de Moria Casán, "Cuestión de Género".

El encuentro fue capturado por las cámaras y ambas divas intercambiaron extensos halagos, dejando entrever que, al menos por un momento, las diferencias quedaron a un lado. Moria agradeció públicamente la presencia de Mirtha, destacando su apoyo al teatro y por eso va el sábado al programa.