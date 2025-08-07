La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 9 de agosto en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 9 de agosto a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 9 de agosto
Uno de los grandes protagonistas de la velada será Martín Bossi, actor, humorista e imitador, quien atraviesa una exitosa temporada teatral y es considerado uno de los artistas más talentosos de su generación. Su presencia asegura risas y momentos descontracturados, además de su aguda mirada sobre el mundo del espectáculo.
También dirá presente Laurita Fernández, actriz, bailarina y conductora, que actualmente se luce en teatro y televisión. Reconocida por su versatilidad y carisma, Laurita compartirá detalles de sus proyectos profesionales y su vida personal.
La música llegará de la mano de Lucía y Joaquín Galán, más conocidos como Pimpinela, el icónico dúo de hermanos que marcó a varias generaciones con sus canciones de amor y desencuentro. En medio de los preparativos para su próxima gira por España, los artistas compartirán recuerdos y reflexiones sobre su extensa trayectoria y el vínculo que los une.
Completará la mesa Eugenia Tobal, actriz de amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Además de su carrera, Eugenia es una amiga cercana de los Galán y fue la protagonista del último videoclip de Pimpinela, lo que promete una charla íntima y cargada de emociones.
