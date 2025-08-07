La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados para el sábado 9 de agosto en El Trece

La música llegará de la mano de Lucía y Joaquín Galán, más conocidos como Pimpinela, el icónico dúo de hermanos que marcó a varias generaciones con sus canciones de amor y desencuentro. En medio de los preparativos para su próxima gira por España, los artistas compartirán recuerdos y reflexiones sobre su extensa trayectoria y el vínculo que los une.

Completará la mesa Eugenia Tobal, actriz de amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. Además de su carrera, Eugenia es una amiga cercana de los Galán y fue la protagonista del último videoclip de Pimpinela, lo que promete una charla íntima y cargada de emociones.