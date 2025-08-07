Violencia fatal en Colombia: batalla campal en un show de Damas Gratis dejó al menos un muerto
Los incidentes ocurrieron en el Movistar Arena de Bogotá, donde el recital fue cancelado.
El show que Damas Gratis iba a dar en la noche del miércoles en la ciudad de Bogotá, Colombia, debió ser cancelado incluso antes de comenzar cuando en un desbordado Movistar Arena se desató una batalla campal que terminó con una persona muerta y otras cinco heridas de gravedad que debieron ser trasladados de urgencia.
Todo comenzó cuando minutos antes de las 21, y mientras todavía varios centenares de fanáticos esperaban en las inmediaciones del estadio con su entrada en mano para poder entrar, varias decenas de personas comenzaron a empujar y lograron ingresar en manada por la puerta 5, lo que derivó en el principio del caos.
El enfrentamiento, protagonizado por presuntos hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes más populares de Bogotá, creció como una ola violenta hasta que derivó en un enfrentamiento abierto.
NOTA EN DESARROLLO
