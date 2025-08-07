El comunicado de Pablo Lescano por la batalla campal mortal en el show de Damas Gratis

“Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste todo lo sucedido”, expresó hoy Pablo Lescano, líder de Damas Gratis. En un escueto mensaje publicado en sus historias de la red social Instagram, el cantante compartió algunos de los mensajes que recibió por parte de fanáticos que asistieron al show y que se lamentaban por lo sucedido.