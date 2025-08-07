El comunicado de Pablo Lescano por la batalla campal mortal en el show de Damas Gratis
El cantante de la popular banda de cumbia lamentó los incidentes ocurridos durante su recital en Colombia.
El recital de Damas Gratis en Bogotá, Colombia, tuvo que ser suspendido luego de que se desatara una batalla campal, aparentemente, entre presuntos hinchas de equipos de fútbol locales. Las autoridades informaron que una persona murió y varias resultaron heridas por los disturbios.
“Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste todo lo sucedido”, expresó hoy Pablo Lescano, líder de Damas Gratis. En un escueto mensaje publicado en sus historias de la red social Instagram, el cantante compartió algunos de los mensajes que recibió por parte de fanáticos que asistieron al show y que se lamentaban por lo sucedido.
El hecho ocurrió el miércoles en el Movistar Arena de Bogotá. El alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, confirmó el fallecimiento de una persona habría sido atropellada en las afueras del estadio, según la información preliminar, por lo que el hecho se encuentra bajo investigación.
NOTA EN DESARROLLO
