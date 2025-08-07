La reacción de Pampita ante la inesperada confesión de Bautista Vicuña: "Veremos"

“Todo el viaje ponen música y los más chiquitos les gusta la música que le gusta a él, se saben todas las letras, es el referente de la música de casa”, reveló Carolina.

En ese momento, Marcelo Polino también intervino en la conversación y le consultó al joven: “¿Vos querés ser músico?”, y Bautista respondió con sinceridad y sin vueltas: “No, no creo, me gustan varias cosas, la actuación, las ventas, el deporte, hago boxeo”. Ante esa respuesta, Pampita cerró con una sonrisa: “Veremos, todavía hay tiempo”.

Esto provocó la risa de todos y el programa siguió con normalidad y en un clima más que divertido.