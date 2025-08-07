La reacción de Pampita ante la inesperada confesión de Bautista Vicuña: "Veremos"
La nueva conductora de Los 8 escalones y su hijo mayor protagonizaron un divertido ida y vuelta en vivo.
Pampita quedó al frente de Los 8 escalones y se está luciendo en la conducción. Siempre bien acompañada, la modelo sorprendió a todos al presentar a su hijo mayor, Bautista Vicuña, como jurado invitado y terminaron protagonizando un divertido ida y vuelta.}
La simpática situación se dio después de que una participante contestara una pregunta relacionada con música. En ese momento, la conductora miró con complicidad a su hijo y dejó que confirmara si la respuesta era correcta.
“En casa siempre ponen y en el auto ni te digo lo que voy escuchando, no puedo manejar nunca la música en el auto, es como que me entrego, lo bueno es que me ponen al día, conozco muchos artistas nuevos”, comentó la modelo.
“En casa y en el auto se escucha de todo, a mí me gusta escuchar de todo”, agregó Bautista, mientras que su mamá agregó: “Hay música siempre, para bañarse, para merendar, para estar con amigos, para bailar, estar tranquilos”.
Ante esto, Evangelina Anderson indagó un poquito más y le preguntó al adolescente: “¿Qué es lo que más te gusta?”, a lo que Bautista respondió con entusiasmo: “Todo, me encanta la música”.
“Todo el viaje ponen música y los más chiquitos les gusta la música que le gusta a él, se saben todas las letras, es el referente de la música de casa”, reveló Carolina.
En ese momento, Marcelo Polino también intervino en la conversación y le consultó al joven: “¿Vos querés ser músico?”, y Bautista respondió con sinceridad y sin vueltas: “No, no creo, me gustan varias cosas, la actuación, las ventas, el deporte, hago boxeo”. Ante esa respuesta, Pampita cerró con una sonrisa: “Veremos, todavía hay tiempo”.
Esto provocó la risa de todos y el programa siguió con normalidad y en un clima más que divertido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario