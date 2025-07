La pregunta incómoda que Guillermo Francella le hizo a Mario Pergolini en su vuelta a la TV: qué le consultó

La pregunta generó una reacción inmediata del conductor, quien entre risas reconoció la agudeza de su invitado: "Sos punzante preguntando", admitió Pergolini, mientras Francella mantenía el tono humorístico y cómplice.

Pero la broma no tapó el filo de la pregunta: ¿volvió por pasión o por dinero? El intercambio fue uno de los puntos más comentados del debut de Otro día perdido, el nuevo late night show que se emite por El Trece de lunes a viernes a las 22:30.

francella pergolini

Mario Pergolini regresó a la televisión con Otro día perdido, después de 15 años

Eltrece renovó su prime time y eligió dos platos fuertes de cara a la competencia televisiva: Guido Kaczka con el ciclo de entretenimiento Buenas noches, familia y la gran novedad de Mario Pergolini al frente de Otro día perdido, programa que marca su regreso a la pantalla chica después de 15 años. “Mirá si me emocionaba”, abrió el juego, unos minutos luego de las 22:30 horas, de traje riguroso y sensibilizado por la ovación del público.

El programa, producido por Diego Guebel, combina entrevistas, actualidad, monólogos y recursos tecnológicos como la inteligencia artificial. Acompañado por Agustín "Rada" Aristarán y Laila Roth, Pergolini volvió a calzarse el traje de conductor con una escenografía renovada y una platea en vivo que ovacionó su retorno. "Así que esto era la televisión. Lo había olvidado. Gracias a todos", dijo al inicio del programa, visiblemente emocionado. "No sé si esto es un cierre o una nueva apertura. Pero acá estamos. Si no funciona, más no podemos dar", confesó, en tono de sinceridad cruda que marcó la noche.

En el primer programa, Francella, por su parte, participó de una entrevista que tuvo de todo: humor, recuerdos, análisis de la industria, y hasta referencias a su nuevo proyecto cinematográfico, Homo Argentum, donde interpreta 16 personajes distintos. "Siempre soñé con ese formato de viñetas que hablaban del gen italiano. Y pensé: ¿por qué no hacer algo así con el gen argentino?", explicó. El actor también repasó su método de trabajo, la importancia de estudiar los guiones y su distancia de las redes sociales. "No tengo redes oficiales. Tengo un perfil de fantasía para ver reels, pero no publico nada. Me parece todo muy tóxico. Nunca las necesité", dijo.

Durante la charla, Guillermo le contó a Mario que le gusta "estudiar mucho". "Siempre me ven como alguien que improvisa, pero depende del texto. En los últimos proyectos no hace falta improvisar, están tan bien escritos que lo importante es estudiar. Si no estudiás, te perdés goles de media cancha", afirmó. La entrevista tuvo momentos íntimos, como cuando Francella habló de su rol como padre y de cómo sus hijos, que ya viven solos, le marcan con la mirada cuando intenta intervenir demasiado. Mis hijos me dicen: 'No publiques nada, papá, si no te sigue nadie'. Ellos son mi fuente de consulta. Me parece todo muy tóxico", dijo.