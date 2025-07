El video de Sabrina Rojas y Nico González juntos: qué dijo la conductora tras la viralización

Y sumó: "Si algo hubiese sido verdad, me llamo a silencio, pero quiero de verdad aclarar que no es así. Charlé con él, fui a un lugar como suelo salir con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué foto con chicos que estaban ahí. Entendí que eran amigos de él. Estoy tomando fernet y él me habla para preguntarme qué estaba tomando. Había mucha gente. Los boliches muy llenos y estábamos todos mezclados", aseguró.

"La conversación fue muy tonta. Yo no sabía quién era. Charlamos un rato, porque claramente en el boliche uno habla así, que parece que hasta me estoy chapando a mis amigas, porque hablamos muy fuerte por la música", reveló.

También, relató parte de la conversación con el futbolista: "Le digo 'vos sos muy joven'... como que yo estaba desubicada, era la Cris Morena. Había gente que se alborotada y me dice 'vos no sabés quién soy yo' y me cuenta y le digo 'mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos'. Y ahí terminó todo... Y me fui sola, nadie chapó con nadie".

"Al otro día le conté a mis hijos. Fausto me dice '¿no le pediste una foto?' y Esperanza, mirá qué sabia me dice 'si estuviste hablando en un boliche seguro van a decir que es su novio'. Pero nada que ver, él tiene novia", aclaró.

