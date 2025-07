Sofía Gonet contó cuáles son sus planes tras la separación de Homero Pettinato: "Medidas extremas"

Homero Pettinato y Sofía Gonet

Lejos de terminar el contenido ahí, la influencer siguió mostrando más detalles. En su video, Sofía también subió su cuarto de hotel y reveló: “Esta va a ser mi casa por no sé cuánto tiempo. No sé cuánto me va a llevar este proceso”.

“Tengo un reencuentro esta noche con una amiga de toda mi vida, del colegio: Delfi”, cerró.

El relato de Sofía Gonet en TikTok

"Esta era yo el sábado a la noche llorando desconsolada porque acababa de separarme, toda migajera, arrastrada y débil. ¿Ustedes se pensaron que iba a ser un duelo básico?", comenzó indicando la influencer. Y sumó: "Hola, reinis, acompáñenme una vez más a fingir demencia. En medio de mi ataque de llanto y desesperación, me saqué un pasaje inmediato. No lo dudé ni un segundo, porque si voy a sufrir del corazón roto, prefiero sufrir en el Four Seasons de Miami".

"Así me embarco en esta aventura que, esta vez, de verdad no tengo la más mínima idea de lo que puede llegar a pasar. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo tengo ansiedad. Necesito las medidas más extremas para agilizar el proceso", continuó.

Y relató: "Un vuelo de 9 horas, viajé super liviana, una sola valija con ropa diminuta y traumas. Llegamos y acá estamos. Les voy a mostrar todo el proceso. ¿Quién necesita estabilidad emocional durmiendo en esta suite en el mejor hotel de Miami?".

sofi gonet tras separarse.mp4