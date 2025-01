La súplica de Wanda Nara a Mauro Icardi en medio de sus intimidaciones: "No me..."

Al no obtener respuesta, el futbolista perdió la paciencia y desató una catarata de insultos y advertencias, poniendo en duda su rol como madre y su calidad humana: “Por zorra, hija de la gran p... sos una mierda de persona, te lo pedí 200 veces, te lo dije todo, te advertí todo lo que iba a pasar. Sos una hija de puta haciéndolo a propósito, mierda de mina, mierda de madre”.

En otro tramo del intercambio, Wanda mencionó con ironía a Benjamín Vicuña, expareja de Suárez: “Dale, andá, pero él no quiere ni muerto, igual que Rusherking”. Enfurecido, Icardi aseguró que planeaba regresar al restaurante Gardiner y protagonizar nuevos encuentros con la actriz. Cansada del cruce, Wanda decidió poner fin a la discusión y le dirigió un último mensaje a su ex: “Dale, mejor así, ya arranco yo. No me hables más”.

Tras la explosiva entrevista en LAM, donde Nara arremetió contra Icardi y Suárez, la empresaria publicó chats privados que revelan el tono agresivo del jugador. En una conversación con un allegado a Wanda, Icardi lanzó una advertencia: “¡Ya se la devolveré cada una de las cosas donde más le duela! Que se siga creyendo viva y que ningunea, me boludea, me ignora. Ya tendré mi momento”.

Su interlocutor intentó calmar la situación, pero sin éxito. “Ojalá las cosas terminen bien”, expresó la otra persona en la conversación. Sin embargo, Icardi respondió con una frase tajante: “No hay chance. Van a terminar para el orto y no voy a tener piedad de nada”.

En otro de los mensajes, fechado el 23 de mayo de 2023, Wanda le había compartido un artículo sobre la propiedad que deseaba adquirir y que tiempo después Icardi terminó comprando. En aquel momento, ella lo animaba a hacer la compra, pero él rechazó la idea. “¡Qué bueno! ¡Compratela! Si tanto te gusta, compratela”, le contestó el futbolista. “Ok”, fue la escueta respuesta de Wanda.