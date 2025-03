Picante respuesta de Elba Marcovecchio a Wanda Nara: "Es una aberración"

Wanda

Una vez trascendido esto, Elba se comunicó con el programa de Ángel de Brito y respondió a los dichos de Nara. "Me parece que todo lo que está diciendo es una aberración. Primero, no es mi ex. Segundo, todo lo que está diciendo de chorra... ¿otra vez? Y se hace la sorora con las mujeres, acá me parece que cruzó un límite", comenzó diciendo.

Además, agregó: "Yo estoy trabajando un expediente, si se mete con mi vida privada que, encima, son acusaciones, bueno está bien. Es otro mujer más a la que acusa, ¿qué le hice a ella?"

“Decir chorra, lamentablemente va a tener otra causa más porque yo no tengo por qué bancarme que nadie me diga así. Menos Wanda o quien fuera. Es una barbaridad. Me parece una falta total de delicadeza”, continuó.

“Voy a chequear el tweet y haré la denuncia que tenga que hacer. No tenía ganas en este momento de mi vida personal de estar haciendo denuncias a personas pero cruzo un límite que no corresponde. Hay muchos límites que se cruzaron”, dijo dejando en claro que irá por la vía legal.

