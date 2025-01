Wanda Nara llamó en vivo a Ángel de Brito para destrozar a Mauro Icardi: "Antes de la China..."

Wanda Nara decidió romper el silencio este jueves y, en una inesperada llamada en vivo en LAM, le dijo a Ángel de Brito: “Quería hablar con vos porque me mandan por Instagram un tweet tuyo donde están diciendo cosas que no son. Se esta jugando con el dolor de una mamá, me pusieron como que yo estoy recibiendo dinero que no es verdad”, comenzó.