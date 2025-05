La Tana y Selva protagonizaron un tremendo escándalo en Gran Hermano: qué pasó

El conflicto, que comenzó durante esa prueba en Gran Hermano, derivó en un escándalo. “Ella fue quien se metió con su religión primero”, justificó Katia en una charla con Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito, donde además se mostró satisfecha por haber logrado desestabilizar emocionalmente a la uruguaya.

Durante el desafío, Selva intentó provocar a sus compañeras desde el inicio. Sandra Priore mantuvo la calma, pero Katia reaccionó con furia. En medio del cruce, insultó a Selva y terminó llorando en la sala de stream.

Poco después, Selva notó la desaparición de su Virgen y fue al confesionario entre lágrimas: “Solo te pido que cuides que no se vaya a perder y que no se vaya a romper. Después... que aparezca cuando tenga que aparecer. Solo pido que no la hayan tirado a la basura, fijate”.

La Tana le robó a Selva en Gran Hermano y se armó tremendo escándalo

La Tana confesó el robo y prometió seguir con las provocaciones

Mientras la casa intentaba calmar los ánimos, La Tana rompió el silencio y confirmó que fue ella quien tomó la virgencita como venganza por meterse con su familia. Pero lo más polémico fue su amenaza y, lejos de calmar las aguas, redobló la apuesta: aseguró que planea seguir desestabilizando a Selva con nuevas desapariciones.

"Mientras me seguís estorbando, te voy a seguir desapareciendo cosas: la campera de avena Fénix, y si te metés con mi familia, voy a esconder tus fotos", lanzó sin filtros, generando indignación entre los seguidores del programa.

"Que Selva no me joda porque le escondo la campera, le escondo la foto de la familia. Ella se metió con mi familia y con mi hija, yo le puedo hacer desaparecer la foto...me hizo desatarme, me desestabilizó, no podía ir al baño ni comer. Es muy dañina", lanzó.

Mientras la producción analiza los límites de la convivencia, el público ya eligió un bando y las redes estallan con mensajes de apoyo y repudio. En la recta final del reality, cada movimiento se vuelve determinante, y esta pelea promete marcar un antes y un después en la casa.