Lali Espósito se solidarizó con Ricardo Darín y apuntó contra Milei por el Garrahan: "Insoportable"

Además de señalar que antes "se podía producir" en la Argentina, en referencia a ficciones nacionales en la televisión, la artista fue consultada por el conflicto denominado "empanada-gate" entre Ricardo Darín y el Presidente, luego de que el primero de ellos se expresara sobre la mala situación económica que atraviesa la Argentina, con el dato de que una docena de empanadas cuesta $48.000.-

"Me resulta bizarro, es clarísimo lo que quiso decir Ricardo, pasa que estamos en una época tan corta, tan chata en las conversaciones, tan en lo poco importante, o eso creo yo", comenzó indicando ante un gran número de cronistas.

"Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión que pueda dar como cualquier ciudadano sobre que pagó algo caro y lo vamos a saltar a matar, porque está buenísimo pegarle a Darín que es el foco del momento, después será otro, yo lo he sido en otro momento... Creo que hay cosas que importan mucho más... Garrahan, digo, por tirar... Sin embargo, estamos hablando de una empanada", señaló.

En este sentido, reflexionó: "Hay una intolerancia general, de todos con todos, y hay una cancelación constante de lo dicho, no dicho, opinión, no opinión, es una época un tanto insoportable, una época cínica, corta, con cero profundidad de discusión política, todo muy tuiterito, aburrido".

"Me parece mal que alguien no pueda opinar, sea lo que sea lo que opines, que te encanta Milei o que no te encanta, todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña letal", indicó. Respecto del reconocido actor denostado en los últimos días por el Gobierno dijo: "Se nota la tranquilidad que maneja cuando habla, todos sabemos quién es Ricardo Darín".

Y sumó: "Me solidarizo con él y con todos los que por decir algo educadamente reciben ese nivel de 'hate'".

Finalmente, habló puntualmente de Javier Milei: "Todos deberíamos poder hablar con el Presidente o sentir que nos representa, aunque no estés de acuerdo con sus políticas. Se torna difícil ese ida y vuelta con una persona que sólo llama 'mandriles' a quienes opinan distinto. Es raro no sentirte representado y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de un primer mandatario".

