Las cinco canciones inmortales de Ozzy Osbourne, con y sin Black Sabbath

“Black Sabbath” (1970)

La canción que lo cambió todo. Primer track del primer disco de Black Sabbath, lanzado un viernes 13, con lluvia y campanas tenebrosas incluidas. El riff de Tony Iommi es legendario, pero es la voz de Ozzy la que hiela la sangre: desgarrada, angustiada, casi desesperada. El metal nació ahí, en esos seis minutos de oscuridad pura. Ozzy se convirtió, sin saberlo, en el profeta de un nuevo género.

“Paranoid” (1970)

El himno más popular de Sabbath, compuesto casi como un relleno de último momento. Rápida, pegadiza y feroz, “Paranoid” muestra el costado más directo de Ozzy: un grito de ansiedad que sigue resonando en recitales y playlists. El bajo de Geezer Butler, la guitarra filosa y la interpretación vocal lo convirtieron en un clásico eterno. Ningún set de metal está completo sin ella.

“Crazy Train” (1980)

Primer gran éxito de su carrera solista, junto al virtuoso Randy Rhoads en guitarra. “Crazy Train” mezcla locura, groove y melancolía como sólo Ozzy sabía hacerlo. El riff inicial es uno de los más reconocibles de la historia del rock. “Maybe it’s not too late to learn how to love and forget how to hate”, canta, con una lucidez inesperada para quien fue retratado tantas veces como un simple “loco”.

“Mr. Crowley” (1980)

Inspirado en el ocultista Aleister Crowley, este tema es uno de los más teatrales y atmosféricos de Ozzy. Teclados fantasmales, solos épicos y una interpretación vocal que oscila entre la solemnidad y el delirio. “Was it polemically sent?”, pregunta Osbourne con su dicción única, abriendo un mundo de oscuridad refinada. Es metal, sí, pero con opereta y cine de terror incluidos.

“Mama, I’m Coming Home” (1991)

La balada definitiva de su carrera. Escrita junto a Lemmy Kilmister (de Motörhead), Ozzy se muestra vulnerable, sincero y devastador. “You took me in and you drove me out / Yeah, you had me hypnotized”. En su voz hay arrepentimiento, cansancio y amor. Nada de gritos ni riffs explosivos: sólo un hombre que mira hacia atrás y pide perdón. Un clásico absoluto que cerraba sus shows en lágrimas.

Bonus Tracks

"No More Tears", "Iron Man", "Bark at the Moon", "War Pigs", "Dreamer". Mención especial también para su participación en “Changes” junto a su hija Kelly, un dueto que mostró su costado más tierno. Ozzy se fue, pero dejó un soundtrack eterno para quienes todavía creemos que el rock tiene algo de magia negra.