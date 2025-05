El llamativo mensaje de un tarotista sobre la separación de Alex Caniggia y Melody Luz

Profundizando en su análisis, Luján remarcó la importancia de una carta puntual: la luna. “La luna me aparece muy clara en la tirada y es fundamental. Es una carta que representa lo oculto, lo subconsciente. Acá hay cuestiones no resueltas, emociones que no fueron dichas. Lo que me marca es que el vínculo venía en caída mucho antes del anuncio formal”, sostuvo.

alex melody

En un tono más reflexivo, el vidente evitó confirmar si hubo terceros en discordia, pero dejó abierta la puerta a una situación confusa. “Ambos venían sosteniendo una relación que requería mucho esfuerzo. No voy a afirmar si hubo infidelidad, pero percibo que algo pasó antes del quiebre definitivo. No fue de un día para el otro. La ruptura es sólo la consecuencia visible de un desgaste que venía gestándose”, explicó.

Luján también se refirió al impacto emocional que habría tenido la separación en el hijo del Pájaro Caniggia. “Él intenta mostrarse fuerte, pero en el fondo hay dolor. Tenían una proyección de vida, hablaban de familia, y todo eso se cayó de golpe. Es lógico que eso genere frustración. Cuando apostás fuerte por un vínculo y se corta, te bajás de un sueño. Aunque tengas otros planes, ese golpe emocional queda”, analizó.

Finalmente, el tarotista no descartó la posibilidad de una vuelta entre la pareja mediática. “Lo que aparece en las cartas es un final abierto. Hay una estrella que surge y eso para mí es una puerta que puede volver a abrirse. Sin embargo, Alex tiene una personalidad intensa, muy dominante. No sé si esto que atravesó no será, paradójicamente, el inicio de algo nuevo en su vida amorosa”, concluyó, dejando abierta la incógnita sobre lo que vendrá.