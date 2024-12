Los signos en 2025: Jimena La Torre contó que habrá cambios muy importantes para todos

Embed - ¿CÓMO VIENEN LOS SIGNOS PARA 2025?

Lo que afrontarán los signos para el 2025

Durante su entrevista con "Bien de sábado", Jimena quien es especialista en signos zodiacales, hizo un recorrido sobre cómo estarán los signos en el 2025. Detalle por detalle, habló de los 12 signos del zodiaco y dio adelantos de lo que podrían afrontar.

Aries: "Seguramente la gente del otro lado dice ´qué le pasa a Aries´. Este signo siempre está muy preocupado con el tema de alcanzar puestos laborales y que le vaya bien. Y este año, como es un signo de fuego, Aries va a tener que trabajar en equipo, va a tener que trabajar de a dos porque de a dos va a ser mucho más fácil todo. El casamiento, la oportunidad de compromiso en el pareja, es algo muy bueno para Aries".

Tauro: "Va a estar cosechando todo lo que siembra. Va a tener una especie de reinado, acompañando, pero siendo una reina y cosechando todo lo que han sembrado. Mucho la familia, mucho el firmar acuerdos con temas familiares que, quizás estaban pendientes y descansar porque tuvieron un año, 2024, muy arriba. Así que ahora viene un tiempo de descanso".

Géminis: "Es uno de los grandes signos 2025, que son la luz para todos. Realmente van a darle mucho en esta cuestión directiva de ser como los guías por sobre todos los demás. Géminis no está muy acostumbrado a ser el guía. Siempre prefiere más que esté mucha gente alrededor para decirle qué hacer porque siempre está dudando, pero este año, después de tanto júpiter sobre su signo, el pensamiento lo redirecciona hacia un solo lugar que es dirigir la vida. También poder hacer varias cosas, pero desde un lugar seguro y consciente. Súper bien para Géminis".

Cáncer: "También es uno de los signos número uno, que no le disgusta ser número uno como en el caso de Messi, ¿no? Pero también Cáncer es un signo que necesita mucho apoyo, así que Cáncer va a poder liderar, va a poder estar como en puestos muy fuertes, muy lindos siempre que se sienta acompañado con la gente, con su popularidad. Esto es algo que viene mucho para este año que viene, esta cuestión del sentirse bien en los lugares que te quieren. Esto es algo que, cada uno de nosotros, va a tratar de encontrar el lugar en dónde se siente bien".

Leo: "Va a ser un gran ángel protector de todos. Hay gente que se enoja cuando yo digo que Leo, quizás, no es el signo que sabe cuidar a todos, para mi no lo es. Leo es el regido por el sol, entonces podemos considerarlo uno de los mejores signos. Este 2025, al estar los planetas en signos anteriores, Leo está un poco esperando a que le llegue la benevolencia y ocupándose de los demás y cuidando. No es algo que Leo sepa hacer fácilmente, por lo que va a tener que hacer todo un esfuerzo y, como todo lo que hace Leo, lo hace en grandilocuencia, en esplendor, va a terminar siendo como un ángel que cuida a todos de una manera exagerada. Un psicólogo exagerado, sería".

Virgo: "Va a ser una gran estrella. Digamos que el estrellato, por decirlo de alguna manera, el brillo, el destacarse, va a ser mucho del signo de virgo. Va a tener muchas oportunidades laborales. Hoy Virgo ya tiene la última luna menguante en su signo. Esto tiene que ver mucho con proyectar el 2025 y terminar lo que queda pendiente del 2024".

Libra: "Es un signo que tiene mucho que ver con la justicia. Es un signo que se tiene que mantener un poco estable con lo que viene haciendo en el 2024, que no le fue mal. En el 2025 va a tener estabilidad en la primera mitad, pero después cuando entre en la parte de cáncer, Libra empieza en una especie de competencia porque no tienen las mismas energías. Entonces está bueno que traten de mantenerse en la misma regla, por lo que si a Libra le está yendo bien con algo ahora, se tiene que comprometer, firmar el contrato y quedarse ahí todo el 2025, al igual que el 2026. Es como: ´mantenete en lo que estás haciendo, porque sino esa variación puede ser que te haga pisar un palito un poco negativo´".

Sagitario y Escorpio: "Son los dos comodines. Escorpio, que se anima a todo, a lanzarse en cosas nuevas, comenzar, que le vaya bien en cosas diferentes, cerrando un capítulo y empezando otro. En cuanto a Sagitario tiene la rueda de la fortuna que es un poco girar y dejar de tener "un año Wanda Nara", con esto de la inestabilidad que tuvo el signo. Es como re inestable lo que le pasó en el 2024, así que en el 2025 es como "bueno, listo, ya sé que esto no me va bien, voy a darle vuelta y tratar de acomodar las cosas para que me vaya bien". Por eso estos signos tienen los comodines, tienen la oportunidad de acomodar las cosas para que les vaya bien".

Capricornio: "Es el signo que va a tener la solidez en el 2025, es once puntos. Pero la exigencia que se le aporta a capricornio siempre es como mucha y este año aún más, porque el trabajo es trabajo en equipo, trabajo de a dos. Hay muchos capricornio que les cuesta esto porque quieren estar siempre arriba. Entonces les digo: "bueno, bajen un poquito a estar acompañando al equipo, a estar cerca de los demás". De esa manera van a poder estar".

Acuario: "Es el signo que más se va a destacar dentro de lo que es viajar, mostrarse, como sería un hombre de mundo. Acuario tiene el mundo de su lado. Les va a ir muy bien".

Piscis: "Es un signo que cambia de una manera muy marcada lo que está vibrando en el 2024 que todo cuesta, tiene que estar enseñándole a todo el mundo. Bueno, ya está, en este 2025 no enseña nada, se sube al auto, le va re bien. El auto tiene que ver con subirse a la autosuficiencia y también, cambiar el auto para piscis".