Luisito Comunica hizo estallar Instagram tras reservar la Gran Muralla China para sorprender a su novia

No obstante, Luisito fue criticado por sus seguidores por no haberle pedido la mano a su chica en medio de semejanza demostración de amor. "Pensé que le habías propuesto matrimonio"; "Pensé que sería la entrega del anillo"; "Se me hace que huele a boda"; "Debió pedir matrimonio de una vez" y "¿Y el anillo para cuándo?" fueron sólo algunos de los comentarios que recibió el carismático joven.

Con la increíble puesta en escena que logró el mexicano, a algunos de los usuarios de Instagram y TikTok les costó entender que la motivación fuese simplemente pasar un tiempo juntos. Muchos esperaban que el momento romántico tuviese que ver con una propuesta para caminar juntos hacia al altar o algo por el estilo.

Sin embargo, hubo quienes se alegraron y felicitaron a Luisito Comunica por ser tan detallista con la chica que lo acompaña y llevarla a un sitio emblemático y cargado de historia. Un lujo que, sin lugar a dudas, no todos pueden darse.

