Luz y Katia tuvieron una fuerte pelea en Gran Hermano y el público pide expulsión: qué pasó

Es que la jujeña le pidió a la motoquera que entregue el rimmel que tenía que la mano para que pueda ser dividido, pero la oriunda de La Matanza se lo tomó a mal.

"¿Por qué me tenés que contestar así? No me digas idiot... porque yo no te estoy faltando el respeto, bolud… Y no me hagas así con la mano", dijo La Tana a Luz, cara a cara.

Ante esto, Luz contestó: "¡Bajame la voz! Y te alejás de mí, ¿escuchaste?", enfrentándose a su compañera y poniendo su mano en el cuello.

"A mí no me gritás. ¡A mí no me empujás! Atrevida, ¿qué me tenés que empujar? ¡Porque sos atrevida!", respondió Katia furiosa y a los gritos.

"¡No grités!", dijo Luz. "Me gritaste y me empujaste, ¡sos una atrevida!", contestó su compañera ante la atenta mirada del resto de la casa.

El clip se volvió viral en cuestión de minutos y los usuarios de las redes sociales comenzaron a opinar al respecto. Algunos dijeron que la reacción de Luz fue por el enojo y que no hubo una intención de agredir.

Mientras que por otro lado, otros tantos piden la expulsión, ya que por reglamento, el contacto físico entre jugadores está completamente prohibido, por lo que Gran Hermano deberá evaluar y definir si hay o no sanción.

Cabe destacar, que esta noche hay gala de nominación, por lo que los participantes deberán pasar por el confesionario para dar sus votos y conformar la placa de esta semana.