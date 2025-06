Marcela Feudale confesó que está enamorada de un famoso y sorprendió a todos: de quién se trata

"Hay una diferencia sustanciosa de edad, él es más para mí que para ella", dijo Marcela al ver la nota a Suar. Ante esto, Yanina Latorre intervino y acotó que tal vez ella estaba molesta porque le gustaba. "Estás envidiosa", le dijo.

En ese momento, Ángel de Brito le preguntó a Feudale si le gustaba Adrián Suar y ella reconoció que sí: "Me encantó siempre. ¡Me encanta! Me divierte, me parece uno de los comediantes más lindos. Me atrae, me gusta".

Yanina Latorre opinó algo similar: "Hay una edad con que sea inteligente, gracioso y tenga plata, adentro. Se cuida, es obsesivo, es deportista... Le doy. Igual tengo marido, te lo dejo".

Rocío Robles habló de los rumores de romance con Adrián Suar: qué dijo

Durante los últimos días, el foco mediático volvió a posarse sobre la vida sentimental de Adrián Suar, luego de que se desataran versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Rocío Robles, periodista de ESPN. A pesar del revuelo, el actor y productor no se mostró dispuesto a blanquear el vínculo: “El día que esté de novio, lo voy a decir”, aseguró, aunque no escatimó en elogios hacia ella: "Es divina, gran persona y gran periodista deportiva”, dijo.

Mientras tanto, en LAM, Yanina Latorre aportó una versión que dejó poco margen para dudas: reveló que se comunicó directamente con Robles y compartió los mensajes al aire. “Rocío no me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo. Paula Varela dijo hoy en Intrusos que se están viendo hace aproximadamente un año. Él la invitó a ver ‘Felicidades’ al teatro”, relató.

suar robles

En los mensajes, la periodista trató de mantener cierta distancia respecto a lo mediático: “Nos conocimos así. No tengo mucho que contar. Me gustaría que lo busquen a él, que hoy va al teatro”, escribió, dejando en claro su intención de correrse del centro de la escena. Frente a la consulta sobre si efectivamente mantienen una relación, fue tajante: “Pregúntenle a él. A mí esta situación me estresa bastante. Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera”.

No obstante, Robles sí abrió un poco la puerta sobre lo que sienten el uno por el otro: “Yo lo quiero un montón. Es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo”, reconoció. Cuando Latorre quiso saber si estaban formalmente en pareja, la respuesta fue clara: “De novios no, estamos saliendo. No quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo”.