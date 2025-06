Picante cruce entre Marcela Feudale y Florencia Arietto en LAM: se dijeron de todo

Arietto contundente expresó: "La parte de la firma del fideicomiso es federal Marcela", y continuó “lo que se está analizando en esta sentencia es porque Cristina puentea al jefe de gabinete y al ministro y habilita fondos que después terminaron en sus hoteles , ahí está, pone al gerente de administración. Eso dice la sentencia".

A lo que de inmediato, la ex reidora de Marcelo Tinelli, dijo fervientemente enojada: "No dice eso" y de inmediato, la dirigente le retruca: "si vos no la leíste Marcela". En ese mismo momento, irrumpe Ángel de Brito y acota: "¿Qué dice Marcela?

A lo que la angelita le responde: “Que ella es responsable por los subalternos, figura que pone en jaque en muchos..” (frase que se ve interrumpida por los gritos de ambas). Ahí es nuevamente interrumpida por Arietto: “No leyó la sentencia porque no dice eso”, recalcó.

“Vos no me vas a decir a mí que estoy hablando sobre supuestos” lanzó la angelita. "Yo leí la sentencia y me estás diciendo cosas que no son, no la leíste, reconócele a la gente que no la leíste porque no sabes que la Corte le dice a la defensa “señores dejaron indefensa a Cristina”, Cristina tendría que estar echando hoy a sus abogados", le dijo la dirigente.

feudale arietto LAM

“Como voy a hablar de algo que no se” manifestó Feúdale a lo que Florencia volvió a resaltar: “Porque no sabes” .

“Diciéndole al otro que no sabe lo eliminas románticamente” expresó Marcela fervientemente descontenta con la situación.

La dirigente a modo de dasafiarla, expresó: “Para ver si la leíste, ¿Qué cita?, ¿Cuáles son los principios que cita?, “No voy a hablar con vos porque desde el momento que te sentaste ahí lo único que hiciste fue atacarme, inclusive fuera del micrófono”, respondió Marcela.

A lo que Arietto, sobrándola, señalo: "Marcela no te victimices porque vos pones en duda la Justicia y después te haces la atacada. Clásica kirchnerista de manual".