La fuerte reacción de Marcela Feudale en LAM tras la condena a Cristina Kirchner

"No me parece grave y no me parece que haya imparcialidad. Te digo esto Marcela, todos los jueces fueron designados por Alberto Fernández", respondió Maurici. Al escucharlo, la panelista volvió a comentar: "Pero los de la Corte Suprema no".

"Los jueves de la corte suprema no fueron designados por la Corte Suprema, Rosatti fue nombrado por decreto por Macri", continuó Marcela Feudale a lo que Mauricio D'Alessandro contestó: "No importa eso, por qué sino caemos en argumentos que son los que rechaza la corte".

"Yo lo que digo es que me parece bastante turbio la historia de los nombramientos de los jueces de la corte, es un punto de vista. Me parece que la justicia tiene que ser muy clara", volvió a intervenir la angelita.

En el medio, Feudale también se cruzó con Latorre. "¿Lo de Lázaro Baez no te llama la atención? Todo el desvío de la obra pública, toda la guita que le favoreció", dijo Yanina.

"¿Sabés de quién era la plata de Lázaro Baez? Bueno, lee el fallo", contestó sin dudar la locutora.

Una seguidora repudió a Ángel de Brito tras el fallo contra Cristina Kirchner: "Gracias a ella..."

Ángel de Brito no dudó en mostrar su contentamiento con la ratificación a la condena de Cristina Kirchner por la causa Vialidad, lo que inhabilita a la expresidenta a ejercer cargos públicos de por vida, al mismo tiempo que la castiga con 6 años de prisión.

La alegría del periodista y conductor se pudo ver expresada en un tuit que no sólo escribió, sino que luego reposteó y lo fijó en su perfil de X, como para que no queden dudas de la satisfacción que le produce esta novedad política y judicial: "Cristina Fernández de Kichner #Condenada la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de Vialidad y la ex Presidenta irá presa por corrupción", rezaba el mensaje.

Tras ello, muchas personas opinaron en consonancia con lo expresado por el conductor de LAM, mientras que otros se mostraron disidentes. Sin embargo, un mensaje llamó la atención de todos: "Basura. Gracias a ella no te dicen puto de mierda", escribió una seguidora.

"Te siento nerviosa", respondió Ángel, reposteando lo que la mujer le había escrito en torno a que tanto Cristina como Néstor Kirchner fueron grandes defensores de la Ley de Matrimonio Igualitario, que permitió a las parejas gays casarse, al mismo tiempo que reinvincó su lugar en la sociedad.

Cabe señalar que la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley N°26.618) en Argentina fue promulgada el 21 de julio de 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si bien la ley fue sancionada por el Congreso Nacional el 15 de julio de 2010, su entrada en vigor legal se dio con la promulgación.

Poco tiempo después, el 27 de octubre de 2010, Néstor murió en El Calafate, provincia de Santa Cruz, a causa de un paro cardiorrespiratorio. No obstante, hasta ese momento fue un ferviente defensor de los derechos de las minorías.